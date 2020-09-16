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Известия
Известия

Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей

Правительство намерено сократить расходы на реализацию ряда национальных проектов почти на 600 млрд рублей в следующие два года. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшую трехлетку, с документом ознакомились «Известия».В источнике
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Известия

Снять и поделить: программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд

Расходы на нацпроекты в следующие два года намерены сократить почти на 600 млрд рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшую трехлетку, с которой ознакомились «Известия».
Известия17:01
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ФедералПресс

Финансирование нацпроектов решили сократить на 600 млрд рублей

ФедералПресс00:18
РЕН ТВ

Программу нацпроектов в РФ планируют урезать на 600 миллиардов рублей

РЕН ТВ18:10
REGNUM

СМИ: в России хотят сократить расходы на национальные проекты

REGNUM20:53
URA.Ru

Финансирование ряда нацпроектов хотят урезать на 600 млрд

URA.Ru19:59
Телеканал 360°

Программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд рублей

Телеканал 360°19:52
Аргументы и Факты

Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей

Аргументы и Факты21:20
Известия

Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей

Известия18:24

«Роскосмос» планирует построить обитаемую базу на спутнике Юпитера

Спутник планеты Юпитер Каллисто госкорпорация "Роскосмос" рассматривает в качестве наиболее перспективного места для строительства третьей обитаемой базы человечества в космосе - после Луны и Марса.
РЕН ТВ20:28
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Правительство отменит ряд льгот по НДПИ и экспортной пошлине на нефть

Правительство России решило отменить ряд льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для месторождений сверхвязкой нефти и по экспортной пошлине на нефть для зрелых месторождений, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъвчера в 14:11
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СК начал проверку смерти в СИЗО после сообщений о самоубийстве Тесака

Следственный комитет начал доследственную проверку после обнаружения в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН в Челябинске тела заключенного, сообщается на сайте Следственного управления регионального СК.
РБКвчера в 07:41
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Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известиявчера в 16:19
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польская прокуратура намерена инициировать процедуру ареста российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в момент крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Известия17:34
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Китай и Россия обсудили восстановление трансграничного пассажиропотока

Глава МИД КНР Ван И в ходе визита в Россию на прошлой неделе обсудил с российской стороной вопросы восстановления нормального трансграничного перемещения пассажиров и грузов между двумя странами.
ТАСС23:58
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