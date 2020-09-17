Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей
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Российское правительство хочет сократить расходы на реализацию ряда национальных проектов: в 2021 и 2022 году сокращение может составить 600 млрд рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на ближайшую трехлетку.В источнике
С чего всё началось
Снять и поделить: программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд
Расходы на нацпроекты в следующие два года намерены сократить почти на 600 млрд рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшую трехлетку, с которой ознакомились «Известия».
Известия17:01
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