Российское правительство хочет сократить расходы на реализацию ряда национальных проектов: в 2021 и 2022 году сокращение может составить 600 млрд рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на ближайшую трехлетку.

С чего всё началось Снять и поделить: программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд Расходы на нацпроекты в следующие два года намерены сократить почти на 600 млрд рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшую трехлетку, с которой ознакомились «Известия». Известия 17:01