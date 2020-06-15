Программа льготной сельской ипотеки в России в 2020 году получит еще два миллиарда рублей, таким образом ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

с чего всё началось

На предоставление льготной сельской ипотеки в 2020 году будет дополнительно выделено 2 млрд рублей. Таким образом, финансирование программы увеличится втрое, до 3 млрд рублей. Об этом 15 июня сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, передает «ТАСС».

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