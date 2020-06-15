Экономика

Гипер ННГипер ННФинансирование сельской ипотеки будет увеличено втрое

На предоставление льготной сельской ипотеки в 2020 году будет дополнительно выделено 2 млрд рублей. Таким образом, финансирование программы увеличится втрое, до 3 млрд рублей. Об этом 15 июня сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, передает «ТАСС».
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с чего всё началось

Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

Программа льготной сельской ипотеки в России в 2020 году получит еще два миллиарда рублей, таким образом ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
РИА Новости01:05

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Пришлись ко дворам

Российская газета10:05

Государство выделит втрое больше средств на сельскую ипотеку

РБК03:23

Более 45 тысяч семей будут обеспечены комфортным жильем в рамках «сельской ипотеки»

Парламентская газета01:00

Программа льготной сельской ипотеки в 2020 году получит еще 2 млрд рублей

ТАСС01:06

Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

РИА Новости01:05

«Сельская ипотека» позволит обеспечить жильем более 45 тыс. семей

Известия01:02

Правительство РФ втрое увеличит объем финансирования сельской ипотеки

Интерфакс01:58
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Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Авто

Nissan представил Nissan X-Trail нового поколения

Автоновости дня 09:27
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Здоровье

Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня

Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС 12:30
Происшествия

Расстрелявший полицейских на Ленинском проспекте задержан

Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего огонь по полицейским на Ленинском проспекте, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Агентство Москва 10:44
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Авто

Продается идеальная BMW 7-Series, которая 23 года хранилась у дилера

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Motor вчера в 10:17
Религия

В Кубинке началась церемония освящения главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал в парке "Патриот" в Кубинке чин великого освящения патриаршего собора Воскресения Христова, который имеет статус главного храма ВС РФ.
РЕН ТВ вчера в 02:21
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Авто

В Россию вернулись бюджетные модели Chevrolet

На российском рынке возобновились продажи бюджетных моделей Chevrolet — дистрибьютором автомобилей, которые выпускают в Узбекистане на заводе UzAuto Motors, стала компания «Келес Рус».
Коммерсантъ 12:14
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Общество

Россияне смогут получать пособия и выплаты без предоставления справок

Документ предусматривает расширение перечня сведений, которыми смогут пользоваться региональные власти для назначения пособий и выплат.
Татар-информ 13 июня в 12:02
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

REGNUM 04:11
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Шоу-бизнес

Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы

Директор певицы Юлии Началовой показала преобразившуюся после финальных работ над памятником могилу звезды.
Газета.Ru 09:52
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Авто

Ателье ABT Sportsline доработало Audi S8 в кузове D5

В результате уровень мощности двигателя увеличился до 700 лошадиных сил, а крутящий момент теперь равен 880 Нм.
Evo-rus.com 13 июня в 10:19
Авто

2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 13 июня в 02:10
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Общество

Плющенко ответил Навальному, предложив разобраться по-мужски

Metaratings 12:30
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Авто

Seat представил обновлённый кроссовер Seat Ateca

Обновленный кроссовер Ateca, анонсированный испанским Seat (входит в структуру VAG) ровно неделю назад, теперь представлен официально.
Автоновости дня 05:09
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Шоу-бизнес

Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
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Происшествия

В Волгограде подросток со взрывчаткой планировал нападение на школу

ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его подросток 2005 года рождения задержан, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Интерфакс 04:06
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Армия и оружие

Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

Коммерсантъ 12:13
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Космос

Резервный экипаж МКС-64 провёл тренировку по работе в открытом космосе

REGNUM вчера в 07:35
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Общество

Испытание российской вакцины от коронавируса начнется в августе

Клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции стартуют в августе. Об этом заявила биотехнологическая компания BIOCAD.
NewInform 12:25
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Религия

Экс-духовник Поклонской сбежал со слушания церковного суда

Телеканал 360° 10:11
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Авто

Опубликованы первые снимки нового Lexus IS

В Сеть утекли фотографии нового седана Lexus IS накануне его дебюта. Ранее издание speedme.ru публиковало тизер японской новинки.
SpeedMe 04:02
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Происшествия

На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа

Вести.Ru 04:43
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Культура

Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову

Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
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Шоу-бизнес

Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом

Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
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Авто

Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор

Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня вчера в 11:30
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Гаджеты

Xiaomi Mi 10 Pro+ получит 12-кратный оптический зум и экран 120 Гц

В середине февраля в формате онлайн-презентации состоялась премьера двух флагманов: Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.
ITZine.ru 09:00
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Названа дата проведения «Евровидения» в 2021 году

"Евровидение-2021" состоится там же, где и было запланировано его проведение в мае 2020 года — Роттердам (Нидерланды).
Вести.Ru 12:28
Авто

Renault начал продажи нового Renault Kaptur в России

Российские дилеры Renault начали «живые» продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur.
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Как работают Яндекс.Новости?
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