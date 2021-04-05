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Экономика сегодня

Финансист Афанасьева поделилась способом вложения денег без рисков хищения

"Присмотритесь к деталям: всегда есть какие-то отличия от фирменной символики, и адреса сайтов компаний-подделок не похожи на официальные", — отмечает Афанасьева в интервью агентству "Прайм".В источнике
Экономика сегодня
РИА Новости
ФАН
Газета.Ru
ПолитРоссия
ПРАЙМ
Life.ru
Lenta.ru
С чего всё началось

Эксперт научил, во что вкладывать деньги, чтобы никто не смог их забрать

При любых видах вложений денег есть нерыночные риски, то есть риски потери капитала не из-за негативного изменения курса актива, а из-за того, что у вас его просто украли или экспроприировали его иным способом.
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Как избежать кражи при вложении денег: финансист дала три совета

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Эксперт раскрыла способ избежать кражи при вложении денег

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Эксперт научил, во что вкладывать деньги, чтобы никто не смог их забрать

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Генпрокуратура Анкары начала расследование в связи с письмом в защиту конвенции Монтрё

Генеральная прокуратура Анкары инициировала расследование в отношении 103 турецких отставных адмиралов, выразивших в открытом письме обеспокоенность в связи с дискуссией о возможности выхода Турции из конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.
ТАССвчера в 07:17

СКР заподозрил руководство ПСО «Казань» в уклонении от уплаты налогов на 1,3 млрд рублей

По данным собеседников, сегодня утром следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).
БИЗНЕС Online03:00