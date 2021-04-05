Финансист Афанасьева поделилась способом вложения денег без рисков хищения
"Присмотритесь к деталям: всегда есть какие-то отличия от фирменной символики, и адреса сайтов компаний-подделок не похожи на официальные", — отмечает Афанасьева в интервью агентству "Прайм".В источнике
С чего всё началось
Эксперт научил, во что вкладывать деньги, чтобы никто не смог их забрать
При любых видах вложений денег есть нерыночные риски, то есть риски потери капитала не из-за негативного изменения курса актива, а из-за того, что у вас его просто украли или экспроприировали его иным способом.
ПРАЙМ18:01