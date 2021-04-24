Прежде всего стоит разобраться, о каких именно последних деньгах идёт речь — в ряде случаев их стоит нести на биржу, но иногда от этого лучше воздержаться, чтобы не остаться без гроша. Об этом рассказывает агентству "Прайм" аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.

ПРАЙМ вчера в 18:01