Финансист Афанасьева рассказала о правильном способе распоряжаться деньгами
Например, при недостаточном размере пенсии нужно избегать инвестиций и совершить покупку коротких надежных облигаций, сообщает агентство "Прайм". В ситуации развода, полученные от супруга деньги, лучше оставить как подушку безопасности и устроиться на работу.В источнике
С чего всё началось
Финансист научил, на что стоит потратить последние деньги
Прежде всего стоит разобраться, о каких именно последних деньгах идёт речь — в ряде случаев их стоит нести на биржу, но иногда от этого лучше воздержаться, чтобы не остаться без гроша. Об этом рассказывает агентству "Прайм" аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.
ПРАЙМвчера в 18:01