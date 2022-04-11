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Финансист Алиев заявил, что согласие Европы платить за газ рублями укрепит нацвалюту РФ

Российскую валюту укрепит согласие европейских стран платить за газ рублями.
Российская газета
Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Аяз Алиев рассказал, как европейские страны могут повлиять на курс нашей национальной валюты.
Царьград
Нынешние ограничения Евросоюза оказывают слабое давление на рубль.
Радио Комсомольская правда
Резкое укрепление рубля, которое можно было наблюдать всю прошлую неделю, в основном происходило из-за обязательств экспортеров продавать 80% валютной выручки на внешнем рынке.
ПРАЙМ

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Финансист Алиев: к укреплению нацвалюты РФ приведет согласие Европы на оплату газа рублями
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