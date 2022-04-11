Парламентарий считает необходимым руководителям госорганов — правительства, Госдумы, Совфеда и региональных правительств — утвердить на уровне внутренних регламентов "согласование и порядок выезда из России своим сотрудникам".
В Москве водителям, которые попали в ДТП, могут в качестве эксперимента разрешить покидать место аварии сразу после происшествия, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
"Открыто превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что может ухудшить положение всех сторон", — говорится в статье.
Американский предприниматель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, вошедший недавно в совет директоров Twitter, выступил с новым предложением относительно будущего компании: в этот раз он выдвинул идею сделать из головного офиса компании в Сан-Франциско приют для бездомных.