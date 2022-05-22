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Финансист Антонов не исключил укрепление рубля до показателей 2015 года

С начала 2022 года рубль вырос по отношению к доллару на 21,15 процента, до 58,88 рубля, к евро - на 27,85 процента, до 60,99 рубля.
Российская газета
Российский рубль продолжает укрепляться на фоне роста спроса на энергоресурсы и поступления на Мосбиржу иностранной валюты.
Экономика сегодня
Если ЦБ РФ не вмешается в ситуацию с корректировками, то рубль продолжит стремительно укрепляться, несмотря на негативный внешний фон.
Московский Комсомолец
По мнению финансиста, к началу лета доллар сможет стоить 50 руб., а евро - 53 руб.
Газета.Ru

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Экономист Антонов не исключил курс доллара в 50 рублей
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Финансист Антонов не исключил укрепление рубля до показателей 2015 года
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