Российская газетаФинансист Антонов не исключил укрепление рубля до показателей 2015 годаС начала 2022 года рубль вырос по отношению к доллару на 21,15 процента, до 58,88 рубля, к евро - на 27,85 процента, до 60,99 рубля.Российская газетаРоссийский рубль продолжает укрепляться на фоне роста спроса на энергоресурсы и поступления на Мосбиржу иностранной валюты.Экономика сегодняЕсли ЦБ РФ не вмешается в ситуацию с корректировками, то рубль продолжит стремительно укрепляться, несмотря на негативный внешний фон.Московский КомсомолецПо мнению финансиста, к началу лета доллар сможет стоить 50 руб., а евро - 53 руб.Газета.RuЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииЭкономист Антонов не исключил курс доллара в 50 рублейФАН03:33Финансист Антонов не исключил укрепление рубля до показателей 2015 годаМосковский Комсомолец23:28Самое цитируемоеФинансист Антонов прогнозирует снижение стоимости доллара до 50 рублейЭкономика сегодня03:16Финансист: рубль может укрепиться до показателей 2015 годаСвободная Пресса00:56Финансист Антонов не исключил укрепление рубля до показателей 2015 годаРоссийская газета23:00Показать ещёОценить30Поделиться