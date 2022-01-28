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Финансист Бабин: до конца зимы рубль может вернуться в диапазон 72-76 за доллар

Рубль может укрепиться, если сократится дисконт за геополитические риски, который резко и значительно увеличился за последний месяц, заявил в беседе с агентством "Прайм
" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
РИА Новости
"В результате рублевая стоимость барреля Brent периодически обновляет исторический максимум, превысив 7000 рублей, что отражает значительную недооцененность рубля к нефти", — отметил он.
ПРАЙМ
«Однако повышение ключевой ставки на 0,75 процентного пункта и больше окажет некоторую поддержку рублю», — уточняет специалист.
Телеканал 360°
"Правда, вряд ли мы увидим доллар даже ниже 70 рублей, поскольку дорогое сырье замедляет рост глобальной экономики, что в конченом счете ударит по сырьевому спросу, вызвав падение цен на сырье", — сетует собеседник агентства.
ПРАЙМ

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