"Правда, вряд ли мы увидим доллар даже ниже 70 рублей, поскольку дорогое сырье замедляет рост глобальной экономики, что в конченом счете ударит по сырьевому спросу, вызвав падение цен на сырье", — сетует собеседник агентства.