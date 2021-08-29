Экономическая устойчивость и политическая стабильность в Швейцарии, которая является крупнейшим переработчиком золота и финансовым центром Европы, позволили швейцарскому франку стать одной из основных защитных валют мира.
Исторически швейцарский франк является одной из самых стабильных мировых валют благодаря устойчивости экономики Швейцарии, основанной на высокой специализации труда и идеальных условиях для бизнеса любого размера.
Эксперты в области экономки озвучили свои предположения о том, как будет вести себя иностранная валюта и отразится ли ситуация в Афганистане на сфере финансов В сентябре мировую экономику может начать незначительно штормить.