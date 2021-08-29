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Финансист Бабин назвал швейцарский франк надежной защитной валютой

Экономическая устойчивость и политическая стабильность в Швейцарии, которая является крупнейшим переработчиком золота и финансовым центром Европы, позволили швейцарскому франку стать одной из основных защитных валют мира.
РИА Новости
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что швейцарский франк является наиболее надёжной валютой в мире.
RT на русском
"Можно рассчитывать, что очередной кризис вновь докажет статус швейцарского франка как надежной защитной валюты", — считает Бабин.
РИА Новости
Аналитик напомнил, что в 2020 году, когда все рынки пострадали из-за пандемии коронавируса, швейцарский франк резко вырос и продолжил укрепляться при восстановлении ситуации на биржах.
Lenta.ru

С чего всё началось

Эксперт Бабин: самая надежная защитная валюта - швейцарский франк
Исторически швейцарский франк является одной из самых стабильных мировых валют благодаря устойчивости экономики Швейцарии, основанной на высокой специализации труда и идеальных условиях для бизнеса любого размера.
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