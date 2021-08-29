Финпрогноз на сентябрь 2021: рубль окрепнет, инфляция вырастет

Эксперты в области экономки озвучили свои предположения о том, как будет вести себя иностранная валюта и отразится ли ситуация в Афганистане на сфере финансов В сентябре мировую экономику может начать незначительно штормить.