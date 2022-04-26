Будьте в Плюсе

Финансист Бабин сообщил, что падение юаня связано с ожиданиями действий от ФРС США

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин назвал причины падения юаня.
Lenta.ru
Бабин отметил, что большинство валют развивающихся стран в последние недели снижаются к доллару в связи с планами ФРС США ужесточить монетарную политику как можно быстрее.
Lenta.ru
Финансист также заявил, что падение юаня связано с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией, которое наблюдается в КНР в последние месяцы.
Lenta.ru
Власти страны применяют жесткие меры для борьбы с пандемией, что негативно сказывается на экономике и, как следствие, на нацвалюте.
РИА Новости

Подробнее о событии

Эксперт Бабин: падение юаня к доллару связано с намерениями ФРС США ужесточить монетарную политику
ПРАЙМ20:03
Финансисты дали объяснение резкому падению юаня в последние недели
Online47.ru21:36
Финансист Бабин сообщил, что падение юаня связано с ожиданиями действий от ФРС США
Lenta.ru20:57
Экономист Бабин рассказал, почему слабеет китайский юань
Общественная служба новостей20:34
Эксперт Бабин: меры против коронавируса в Китае приводят к ослаблению юаня
РИА Новости20:15
Экономист Бабин: падение юаня связано с намерениями ФРС США
Главный региональный22:01

Интересное

FP: доходы РФ от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти предыдущие показатели

По словам автора статьи, доходы России от экспорта нефти в текущем месяце могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы.
Lenta.ru20:26

США в апреле отправят на Украину зенитные комплексы Stinger и ракетные комплексы Javelin

«Наши пилоты Воздушных сил США готовят груз с боеприпасами, содержащими зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование, которое планируют отправить на Украину, на базе ВВС Дувр в апреле 2022 года», - говорится в комментарии американского военного ведомства к видео.
Комсомольская правдавчера в 10:11

Премьер Польши Моравецкий заявил о передаче танков Украине

Польша передала Украине танки, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat.
RT на русскомвчера в 14:48

Денис Мантуров хотел запретить водителям в РФ ездить на старых автомобилях в 2022 году

Еще в конце 2021 года российских водителей насторожило заявление о намерении запретить старым автомобилям двигаться по дорогам общего пользования.
Max-Carsвчера в 15:44

РБК: Путин обсудит с законодателями возможную отмену прямых выборов губернаторов

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге 27 апреля может обсудить формат проведения выборов в Единый день голосования в этом году.
RT на русском21:12

Великобритания запретила экспорт в Россию ряда технологий

«Великобритания объявила о запрете на экспорт продукции и технологий, которые Россия может использовать для репрессий против героического народа Украины», — говорится в сообщении на сайте правительства.
RT на русском18:01

TV3: Латвия, Литва, Эстония в марте в два раза увеличили поставки электроэнергии из России

Латвия, Литва и Эстония по-прежнему покупают российскую электроэнергию и даже увеличили поставки в марте в два раза по сравнению с январем, передает телеканал TV3.
Газета.Ru19:59

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов.
Lenta.ruвчера в 16:25

В посольстве России отметили прогресс в освещении спецоперации на Украине СМИ из США

Ряд американских СМИ начали доносить более или менее объективную информацию о происходящем на Украине, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
RT на русском21:58

Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.
RT на русскомвчера в 16:12