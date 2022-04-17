В комментариях под видеообращением президента Украины Владимира Зеленского к гражданам страны, опубликованное в воскресенье, 17 апреля, в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) пользователи высказали предположение о нетрезвом состоянии украинского лидера.
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович предупредил, что армия республики будет готова дать ответ на возможную провокацию со стороны соседних западных стран, и отметил, что при агрессии в отношении Минска с их стороны, разрушения и взрывы будут и на их территории.
Помимо возобновления возможности для банков продавать наличную валюту, гражданам, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля разрешили получить наличными не только доллары, но и евро.
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков в интервью радио Sputnik предупредил россиян о том, что детокс-программы, которые по своей задумке якобы должны оздоравливать путем очищения организма, на деле опасны для организма и могут привести к смерти.