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Финансист Бадалов заявил о минимальном влиянии экономических проблем США на Россию

В случае возникновения каких-либо серьёзных проблем в экономике США, сравнимых с кризисом 2008 года, влияние на Россию будет минимальным.
RT на русском
На рынке гособлигаций США наблюдается инверсия кривой доходности, что обычно является предвестником рецессии в экономике.
РИА Новости
Дедолларизация, отток иностранных инвестиций, политика импортозамещения, по мнению Бадалова, "сформировали контур" между экономиками России и США.
ПРАЙМ
Например, в 2008 году, как поясняет финансист, ипотечный кризис в США достиг России и привел к девальвации рубля, инфляции и экономическому спаду.
ПРАЙМ

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Финансист Бадалов назвал минимальным влияние экономических проблем США на Россию
Комсомольская правда20:27
Финансист Бадалов считает, что из-за санкций Россию не затронут проблемы Америки
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