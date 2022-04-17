Lenta.ruФинансист Бадалов заявил о минимальном влиянии экономических проблем США на РоссиюБадалов назвал связь между Россией и США в экономической отрасли опосредованной.Lenta.ruНапример, в 2008 году, как поясняет финансист, ипотечный кризис в США достиг России и привел к девальвации рубля, инфляции и экономическому спаду.ПРАЙМНа рынке гособлигаций США наблюдается инверсия кривой доходности, что обычно является предвестником рецессии в экономике.РИА НовостиСпециалист подчеркнул, что возможные проблемы США не должны оказать сильное влияние на Россию, «поскольку уровень экономических отношений между странами находится на очень низком уровне».RT на русскомЧитать далееСвернутьПолитическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаКомсомольская правдаПрофильТелеканал 360°Life.ruГлавный региональныйРЕН ТВФАНВечерняя МоскваРадио Комсомольская правдаПодробнее о событииФинансист Бадалов назвал минимальным влияние экономических проблем США на РоссиюКомсомольская правда20:27Финансист Бадалов считает, что из-за санкций Россию не затронут проблемы АмерикиПРАЙМ18:01Самое цитируемоеФинансист Бадалов: экономические проблемы США не затронут РоссиюФАН19:40Финансист Бадалов объяснил, как экономические кризисы США скажутся на РоссииРЕН ТВ19:17Финансист Бадалов заявил о минимальном влиянии экономических проблем США на РоссиюLenta.ru18:38Эксперт Бадалов: влияние серьезных проблем в экономике США на Россию будет минимальнымРИА Новости18:15Финансист Бадалов заявил о минимальном влиянии экономических проблем США на РоссиюТелеканал 360°20:12Показать ещёОценить124Поделиться