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Финансист Бадалов заявил о минимальном влиянии экономических проблем США на Россию

Бадалов назвал связь между Россией и США в экономической отрасли опосредованной.
Lenta.ru
Например, в 2008 году, как поясняет финансист, ипотечный кризис в США достиг России и привел к девальвации рубля, инфляции и экономическому спаду.
ПРАЙМ
На рынке гособлигаций США наблюдается инверсия кривой доходности, что обычно является предвестником рецессии в экономике.
РИА Новости
Специалист подчеркнул, что возможные проблемы США не должны оказать сильное влияние на Россию, «поскольку уровень экономических отношений между странами находится на очень низком уровне».
RT на русском

Подробнее о событии

Финансист Бадалов назвал минимальным влияние экономических проблем США на Россию
Комсомольская правда20:27
Финансист Бадалов считает, что из-за санкций Россию не затронут проблемы Америки
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