Будьте в Плюсе

Финансист Бахтин назвал самыми опасными потребительские кредиты и кредитные карты

Самыми распространенными проблемными кредитами становятся те, которые выдаются проще и больше, то есть потребительские кредиты и кредитные карты, рассказал агентству "Прайм
" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
РИА Новости
Также эксперт назвал главное преимущество наличного расчета над оплатой кредитными картами.
Lenta.ru
Центробанк рассматривает возможность введения регулярных каникул по потребительским кредитам.
ФАН
Согласно тексту документа, отсрочка может быть оформлена на три месяца.
ФАН

Подробнее о событии

Потребительские кредиты и кредитные карты названы самыми опасными
Московский Комсомолец23:08
Аналитик Бахтин предупредил, какие кредиты опустошат ваш кошелек
ПРАЙМ19:03
Самое цитируемое
Финансист Бахтин объяснил опасность импульсивных покупок с кредитных карт
ФАН21:35
Финансист Бахтин назвал самыми опасными потребительские кредиты и кредитные карты
РИА Новости19:18
Финансист назвал самые опасные кредиты
ТК Звезда20:52
Финансист Бахтин: человек может на эмоциях опустошить кредитный лимит на карте
Lenta.ru20:18
Финансист Бахтин рассказал о самых проблемных кредитах
News.ru21:30

Интересное

Guardian: «Газпром» стремится продавать газ по максимальной цене

Руководитель газового направления консалтинговой компании Rystad Energy Карлос Торрес Диас упрекнул экспортера углеводородов "Газпром" в желании получать максимум прибыли от продажи газа в Западной Европе.
Газета.Ru21:40

В Госдуме разработан законопроект о ежегодной предновогодней выплате пенсионерам

На заключение в правительство направлен законопроект "О ежегодной предновогодней пенсионной выплате", разработанный Комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Российская газета20:32