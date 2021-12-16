РИА НовостиФинансист Бахтин назвал самыми опасными потребительские кредиты и кредитные картыСамыми распространенными проблемными кредитами становятся те, которые выдаются проще и больше, то есть потребительские кредиты и кредитные карты, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.РИА НовостиТакже эксперт назвал главное преимущество наличного расчета над оплатой кредитными картами.Lenta.ruЦентробанк рассматривает возможность введения регулярных каникул по потребительским кредитам.ФАНСогласно тексту документа, отсрочка может быть оформлена на три месяца.ФАНЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаФАНПодробнее о событииПотребительские кредиты и кредитные карты названы самыми опаснымиМосковский Комсомолец23:08Аналитик Бахтин предупредил, какие кредиты опустошат ваш кошелекПРАЙМ19:03Самое цитируемоеФинансист Бахтин объяснил опасность импульсивных покупок с кредитных картФАН21:35Финансист Бахтин назвал самыми опасными потребительские кредиты и кредитные картыРИА Новости19:18Финансист назвал самые опасные кредитыТК Звезда20:52Финансист Бахтин: человек может на эмоциях опустошить кредитный лимит на картеLenta.ru20:18Финансист Бахтин рассказал о самых проблемных кредитахNews.ru21:30Показать ещёОценить16Поделиться