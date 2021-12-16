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Финансист Бахтин назвал самыми опасными потребительские кредиты и кредитные карты

Также эксперт назвал главное преимущество наличного расчета над оплатой кредитными картами.
Lenta.ru
Чаще всего кредиты, которые выдаются легко, вызывают много проблем.
ТК Звезда
Самыми распространенными проблемными кредитами становятся те, которые выдаются проще и больше, то есть потребительские кредиты и кредитные карты, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
РИА Новости
По его словам, какой кредит ни выбрал бы заемщик, важно руководствоваться не эмоциональными решениями, а продуманным анализом.
РИА Новости

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Финансист Бахтин назвал самыми опасными потребительские кредиты и кредитные карты
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