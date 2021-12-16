Самыми распространенными проблемными кредитами становятся те, которые выдаются проще и больше, то есть потребительские кредиты и кредитные карты, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
Эксперты считают, что на это могли повлиять рост экономики, изменения на рынке труда, отток мигрантов, инфляция, новые крупные инфраструктурные проекты и финансовая возможность у крупных компаний поднимать зарплаты работникам.
Доктор Райан Ноах — исполнительный директор Discovery Health, крупнейшего частного страховщика здоровья в ЮАР, — заявил, что у пациентов, зараженных "омикроном", наблюдаются боли в пояснице и першение в горле.
Теории о причастности СССР Теории о причастности СССР к убийству президента США Джона Кеннеди не покидали сводки американских спецслужб долгие годы после преступления, свидетельствуют обнародованные архивные документы.