Банк России может вернуть нейтрально денежную-кредитную политику, активизировав тенденцию к развитию ставок по вкладам в рублях, сообщил инвестиционный стратег Александр Бахтин. Однако роста не следует ждать раньше 2022 года, добавил специалист "БКС Мир инвестиций".

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