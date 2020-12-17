Финансист Бахтин рассказал о повышении ставок по рублевым вкладам
Банк России может вернуть нейтрально денежную-кредитную политику, активизировав тенденцию к развитию ставок по вкладам в рублях, сообщил инвестиционный стратег Александр Бахтин. Однако роста не следует ждать раньше 2022 года, добавил специалист "БКС Мир инвестиций".В источнике
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Тенденция к некоторому повышению ставок по рублевым вкладам может наметиться не раньше 2022 года – и лишь в том случае, если регулятор начнет возвращаться к нейтральной денежно-кредитной политике, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
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