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Финансист Беляев назвал бессмысленной покупку иностранной валюты

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал рубль самой выгодной валютой для россиян на сегодняшний день.
Российская газета
Финансовый аналитик Беляев добавил, что покупка иностранной валюты может выглядеть логичной, только если готовиться к отдыху за рубежом, пишет News.ru.
ВЕСТИ: Приморье
Курс доллара и евро начал расти в конце февраля на фоне антироссийских санкций, введенных из-за спецоперации РФ на Украине.
URA.Ru
В агентстве отметили, что курс рубля по отношению к доллару вырос с начала 2022 года на 11%, в результате российская нацвалюта стала лидером по росту среди 31 основной валюты, которую агентство отслеживает.
Комсомольская правда

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Беляев: нет никакого смысла вкладываться в какую-то другую валюту, кроме рубля
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Экономист назвал самую выгодную для россиян валюту
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