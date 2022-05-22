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Финансист Беляев назвал бессмысленной покупку иностранной валюты

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал рубль самой выгодной валютой для россиян на сегодняшний день.
Российская газета
Беляев признался, что раньше считал выгодной валютой в том числе и юани.
Lenta.ru
В конце апреля российский рубль стал одним из лидеров роста по отношению к доллару среди валют развивающихся стран.
Секрет фирмы
Скорее всего, колебания курса рубля будут незначительными.
Москва 24

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Беляев: нет никакого смысла вкладываться в какую-то другую валюту, кроме рубля
ПРАЙМ00:35
Экономист назвал самую выгодную для россиян валюту
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