ИзвестияФинансист Беляев назвал бессмысленной покупку иностранной валютыКандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал рубль самой выгодной валютой для россиян на сегодняшний день.Российская газетаБеляев признался, что раньше считал выгодной валютой в том числе и юани.Lenta.ruВ конце апреля российский рубль стал одним из лидеров роста по отношению к доллару среди валют развивающихся стран.Секрет фирмыСкорее всего, колебания курса рубля будут незначительными.Москва 24Читать далееСвернутьИзвестияИзвестияМиасский рабочийNewInformВечерняя МоскваNeva.TodayЭкономика сегодняInfinicaПолитика СегодняОбласть 45Deita.ruМордовМедиаАБНВЕСТИ: ПриморьеПрофильЦарьградТелеканал 360°Om1.ruГазета.RuПодробнее о событииБеляев: нет никакого смысла вкладываться в какую-то другую валюту, кроме рубляПРАЙМ00:35Экономист назвал самую выгодную для россиян валютуМосква 2420 мая в 05:29Самое цитируемоеФинансист Беляев заявил, что рубль стал самой выгодной валютойКомсомольская правда23:11Экономист Беляев назвал рубль самой выгодной валютой для россиянLenta.ru22:44Финансист Беляев: рубль стал самой выгодной валютой, смысла покупать доллары больше нетРИА Новости20:18Экономист назвал самую выгодную для россиян валютуРадио 120 мая в 12:31Названа самая перспективная валютаИА SM-News20 мая в 06:38Показать ещёОценить1,4KПоделиться