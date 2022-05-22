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Финансист Беляев назвал бессмысленной покупку иностранной валюты

Сейчас самой выгодной для россиян стал рубль, заявил
 кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с телеканалом "Москва 24".
РИА Новости
С 20 мая ЦБ РФ разрешил российским банкам продавать гражданам без каких-либо ограничений практически любую наличную иностранную валюту.
Москва 24
Скорее всего, колебания курса рубля будут незначительными.
Москва 24
В агентстве отметили, что курс рубля по отношению к доллару вырос с начала 2022 года на 11%, в результате российская нацвалюта стала лидером по росту среди 31 основной валюты, которую агентство отслеживает.
Комсомольская правда

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Финансист Беляев заявил, что рубль стал самой выгодной валютой
Комсомольская правда23:11
Экономист назвал самую выгодную для россиян валюту
Москва 2420 мая в 05:29
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