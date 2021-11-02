РИА НовостиФинансист Бородкин: большую часть денег следует хранить на долгосрочном вкладеТем, кто не планирует тратить сбережения на крупные покупки, можно рассмотреть несколько вариантов размещения накопленных средств на банковские вклады.РИА НовостиНебольшую часть денег целесообразно разместить на вклад с возможностью свободного пополнения и снятия, чтобы пользоваться средствами в любой момент без необходимости досрочного расторжения договора вклада и потери процентов.ПРАЙМВсе зависит от целей и горизонтов инвестирования, рассказал агентству "Прайм" лидер трайба "Сбережения и инвестиции" банка "Открытие" Александр Бородкин.РИА НовостиВ последнее время, по словам Александра Бородкина, мы видим тренд на повышение ключевой ставки и, соответственно, доходности вкладов.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииФинансист Бородкин: большую часть денег следует хранить на долгосрочном вкладеРИА Новости19:15Аналитик Бородкин: выгодно разместить сумму на несколько вкладов под максимальный процентПРАЙМ19:02Показать все источникиОценить5Поделиться