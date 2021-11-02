Будьте в Плюсе

Финансист Бородкин: большую часть денег следует хранить на долгосрочном вкладе

Тем, кто не планирует тратить сбережения на крупные покупки, можно рассмотреть несколько вариантов размещения накопленных средств на банковские вклады.
РИА Новости
Небольшую часть денег целесообразно разместить на вклад с возможностью свободного пополнения и снятия, чтобы пользоваться средствами в любой момент без необходимости досрочного расторжения договора вклада и потери процентов.
ПРАЙМ
Все зависит от целей и горизонтов инвестирования, рассказал агентству "Прайм" лидер трайба "Сбережения и инвестиции" банка "Открытие" Александр Бородкин.
РИА Новости
В последнее время, по словам Александра Бородкина, мы видим тренд на повышение ключевой ставки и, соответственно, доходности вкладов.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Финансист Бородкин: большую часть денег следует хранить на долгосрочном вкладе
РИА Новости19:15
Аналитик Бородкин: выгодно разместить сумму на несколько вкладов под максимальный процент
ПРАЙМ19:02
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