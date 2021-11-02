Будьте в Плюсе

Финансист Бородкин: большую часть средств следует хранить на долгосрочном вкладе

Если гражданин не планирует в ближайшее время крупных покупок, то оптимальным выбором будет размещение большей доли средств на долгосрочный вклад с максимальной процентной ставкой.
ПРАЙМ
Все зависит от целей и горизонтов инвестирования, рассказал агентству "Прайм" лидер трайба "Сбережения и инвестиции" банка "Открытие" Александр Бородкин.
РИА Новости
Небольшую часть денег целесообразно разместить на вклад с возможностью свободного пополнения и снятия, чтобы пользоваться средствами в любой момент без необходимости досрочного расторжения договора вклада и потери процентов.
ПРАЙМ
В последнее время, по словам Александра Бородкина, мы видим тренд на повышение ключевой ставки и, соответственно, доходности вкладов.
ПРАЙМ

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Эксперт по финансам Бородкин призвал хранить большую часть денег на долгосрочных вкладах
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