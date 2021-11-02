Lenta.ruФинансист Бородкин: большую часть средств следует хранить на долгосрочном вкладеЕсли гражданин не планирует в ближайшее время крупных покупок, то оптимальным выбором будет размещение большей доли средств на долгосрочный вклад с максимальной процентной ставкой.ПРАЙМВсе зависит от целей и горизонтов инвестирования, рассказал агентству "Прайм" лидер трайба "Сбережения и инвестиции" банка "Открытие" Александр Бородкин.РИА НовостиНебольшую часть денег целесообразно разместить на вклад с возможностью свободного пополнения и снятия, чтобы пользоваться средствами в любой момент без необходимости досрочного расторжения договора вклада и потери процентов.ПРАЙМВ последнее время, по словам Александра Бородкина, мы видим тренд на повышение ключевой ставки и, соответственно, доходности вкладов.ПРАЙМЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°RB.RUРадио Комсомольская правдаФАНПодробнее о событииЭксперт по финансам Бородкин призвал хранить большую часть денег на долгосрочных вкладахТелеканал 360°22:40Аналитик Бородкин: выгодно разместить сумму на несколько вкладов под максимальный процентПРАЙМ19:02Самое цитируемоеАналитик Бородкин посоветовал держать накопления на нескольких счетахФАН19:59Финансист Бородкин: большую часть средств следует хранить на долгосрочном вкладеLenta.ru19:50Финансист Бородкин рассказал, где стоит хранить большую часть денегГазета.Ru19:48Финансист Бородкин: большую часть денег следует хранить на долгосрочном вкладеРИА Новости19:15Россиянам рассказали, как заработать максимум на росте банковских ставокRB.RU00:37Показать ещёОценить31Поделиться