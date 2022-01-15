После ужесточения денежно-кредитной политики Банка России и увеличения ключевой ставки за 2021 год в два раза — с 4,25% до 8,5%, глава регулятора

Эльвира Набиуллина

дала сигнал о продолжении "ястребиного тренда" и в 2022 году.