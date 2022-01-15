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Финансист Брагин спрогнозировал рост ставок по вкладам в России в 2022 году

О том, как изменятся ставки по вкладам и кредитам на этом фоне в 2022 году, рассказал агентству "Прайм
" директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.
РИА Новости
После ужесточения денежно-кредитной политики Банка России и увеличения ключевой ставки за 2021 год в два раза — с 4,25% до 8,5%, глава регулятора Эльвира Набиуллина дала сигнал о продолжении "ястребиного тренда" и в 2022 году.
ПРАЙМ
Сигналом того стало ужесточение Банком России кредитной политики и увеличение ключевой ставки.
Московский Комсомолец
Скорее всего, ставки по вкладам будут расти меньшими темпами, чем увеличивалась ключевая ставка, отметил собеседник агентства.
ПРАЙМ

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Финансист Брагин спрогнозировал, что в 2022 году ставки по вкладам в РФ будут расти меньшими темпами
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Финансист Брагин: ставки по вкладам, вероятно, будут снижены в случае замедления инфляции
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