"Хотелось бы предостеречь от подобных операций, поскольку можно остаться не только без валюты, но и без рублей. Продажа и покупка валюты частными лицами с рук – вне закона как для продавца, так и для покупателя", - заявила она.
Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил Министерству промышленности и торговли изменить режим работы крупных гипермаркетов по воскресеньям, сообщает RT со ссылкой на копию обращения парламентария к главе ведомства Денису Мантурову.
Российские Вооруженные силы могут рассматривать грузы с оружием США и НАТО на территории Украины как свои военные цели, заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев, передает «РИА Новости».
Этапы перестройки Макроэкономический департамент ЦБ предполагает, что структурная трансформация российской экономики будет проходить через следующие этапы: Адаптация: поиск альтернативных поставщиков, использование запасов (в том числе финансовых), нарастание проблем из-за нехватки запчастей и сервисного обслуживания.