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Финансист Дайнеко заявила об ответственности продавца и покупателя за обмен валюты с рук

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко предупредила россиян об ответственности за покупку валюты «с рук».
Lenta.ru
"Хотелось бы предостеречь от подобных операций, поскольку можно остаться не только без валюты, но и без рублей. Продажа и покупка валюты частными лицами с рук – вне закона как для продавца, так и для покупателя", - заявила она.
РИА Новости
Для продавцов, желающих заработать на курсе валют, риски еще выше – вплоть до уголовной ответственности.
РИА Новости
Дайнеко также отметила, что приобретение валюты вне банка будет невыгодным из-за большой разницы между ценой покупки и продажи и высокого риска купить фальшивые банкноты.
РИА Новости

Подробнее о событии

Эксперт Минфина Дайнеко: покупка валюты с рук грозит потерей всех средств
Pravda.Ru03:07
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