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Финансист Дмитриев рассказал, что мошенники пользуются дефицитом товаров для вымогательств

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Николай Дмитриев в беседе с РИА Новости рассказал, что мошенники начали использовать дефицит некоторых товаров для вымогательства денег у россиян.
Lenta.ru
Мошенники предлагают товары на сайтах объявлений или в фальшивых интернет-магазинах.
ФАН
"В переписке и телефонных разговорах мошенники нередко представляются представителями органов власти, предпринимателями, дилерами известных брендов", – предупреждает эксперт.
РИА Новости
Кража денег происходит, когда граждане переходят по ссылке на поддельный сайт, где вводят данные банковских карт, или при продаже несуществующего товара на крупных платформах-агрегаторах интернет-торговли.
Lenta.ru

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Мошенники начали использовать нехватку некоторых товаров для вымогательства денег у россиян
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Эксперт Дмитриев: мошенники используют дефицит товаров для вымогательства денег у россиян
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