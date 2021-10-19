Есть три товара, на которые не стоит ждать роста цен в ближайшее время из-за переизбытка продуктов на рынке или по причине падения спроса со стороны населения, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Первый такой товар — яблоки.

ПРАЙМ 18:01