Будьте в Плюсе

Финансист Долгова сообщила, что цены на яблоки и стройматериалы в России расти не будут

Повышенное предложение или низкий спрос защитят ряд товаров от повышения цен.
Экономика сегодня
Из-за окончания сезона отпусков эксперт прогнозирует снижение цен на услуги гостиниц, санаториев и пансионатов, ряда туристических маршрутов.
ПРАЙМ
Однако по мере приближения новогодних праздников цены снова пойдут вверх, добавляет Долгова.
ПРАЙМ
Из непродовольственных товаров целесообразно поторопиться тем, кто хочет сменить гаджеты.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Эксперт Долгова не ждет роста цен на яблоки, ряд строительных материалов и услуги гостиниц
Есть три товара, на которые не стоит ждать роста цен в ближайшее время из-за переизбытка продуктов на рынке или по причине падения спроса со стороны населения, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Первый такой товар — яблоки.
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