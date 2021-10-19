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Финансист Долгова сообщила, что цены на яблоки и стройматериалы в России расти не будут

На некоторые товары в ближайшее время цены не вырастут в связи с повышенным предложением или низким спросом, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так, в этом году наблюдался высокий урожай яблок, поэтому и цены на них расти не должны.В источнике

С чего всё началось

Эксперт Долгова не ждет роста цен на яблоки, ряд строительных материалов и услуги гостиниц
Есть три товара, на которые не стоит ждать роста цен в ближайшее время из-за переизбытка продуктов на рынке или по причине падения спроса со стороны населения, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Первый такой товар — яблоки.
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