На некоторые товары в ближайшее время цены не вырастут в связи с повышенным предложением или низким спросом, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так, в этом году наблюдался высокий урожай яблок, поэтому и цены на них расти не должны.В источнике
Есть три товара, на которые не стоит ждать роста цен в ближайшее время из-за переизбытка продуктов на рынке или по причине падения спроса со стороны населения, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Первый такой товар — яблоки.
Россия дала понять Европе, что готова увеличить поставки газа только при условии одобрения европейским регулятором запуска трубопровода «Северный поток-2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании «Газпром» и Кремлю.
Яна Егорян узнала о признании её "спортсменкой года" на зарубежных соревнованиях Добавим, что Яна Егорян стала двукратной олимпийской чемпионкой на Играх в Рио-де-Жанейро 2016 года в личных и командных соревнованиях по фехтованию на саблях.