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Финансист Ермилова предупредила о праве банка заморозить неподтвержденные средства клиента

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова рассказала, в каких случаях банк может забрать деньги клиента на законных основаниях.
Москва 24
Например, если клиент банка постоянно получает суммы от разных физических и юридических лиц на свой счет.
ПРАЙМ
Чаще банк замораживает долги — согласно судебному решению и на основании исполнительного производства.
ПРАЙМ
Гораздо чаще средства на счетах блокируют из-за долгов по алиментам, штрафам, ЖКХ или кредитам.
Царьград

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