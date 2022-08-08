Генеральная прокуратура России установила, что члены украинского националистического полка "Азов" (запрещен в РФ, признан террористической организацией) использовали запрещенные средства и методы ведения войны.
Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия проводит спецоперацию на Украине и добивается мира на своих условиях, а не на тех, которые пытаются навязать экс-«партнеры» по международному сообществу, жаждущие военного поражения страны.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что США не услышали опасений России в 2008 году, когда были предприняты действия по принуждению Грузии к миру, продолжили проводить опасный курс, и теперь мир необратимо изменился.