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Эксперт считает оптимальным вариантом распределение средств в "тройки". По его мнению, к двум волатильным валютам следует добавить минимум одну стабильную: например, рассмотреть возможность хранить деньги в "тройке" рубль, доллар и китайский юань или рубль, евро и швейцарский франк.

С чего всё началось Финансист рассказал, как защититься от обвалов валют Возникает вопрос, стоит ли вкладываться в валюту, ведь валюта не закрепляется на одном уровне, она продолжает жить, ослабляясь и укрепляясь, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов. ПРАЙМ 18:01