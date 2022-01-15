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Финансист Финогенова: право на досрочную пенсию имеют россияне с длительным стажем работы

Для досрочного выхода на пенсию есть целый ряд оснований.
ПРАЙМ
Пенсия многодетным матерям с пятью детьми будет назначаться по старым правилам, действующим еще до повышения пенсионного возраста: с 50-ти лет.
ПРАЙМ
Досрочная пенсия безработному назначается в беззаявительном порядке, подчеркнула Финогенова.
РИА Новости
В 2022 году "северяне" смогут выходить на пенсию в 54 года (женщины) и 59 лет (мужчины).
ПРАЙМ

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Финансист Финогенова: для досрочного выхода на пенсию нужны выслуга лет или вредная работа
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