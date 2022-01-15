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Финансист Финогенова: право на досрочную пенсию имеют россияне с длительным стажем работы

Для досрочного выхода на пенсию есть целый ряд оснований.
ПРАЙМ
Отсюда, досрочно стать пенсионерами по стажу в возрасте 56 лет и 61 год смогут женщины 1966 года рождения и мужчины 1961-го.
ПРАЙМ
Например, из-за ликвидации организации, прекращения деятельности ИП, сокращения штата.
РИА Новости
Для мужчин, которые отработали по профессиям из списка №1 не меньше 10 лет и страховой стаж которых 20 лет, возраст ухода на пенсионный отдых снижен до 50 лет.
ПРАЙМ

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