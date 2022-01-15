Российский иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток имени И.Мечникова, доктор наук, профессор Михаил Костинов в беседе с РБК оценил вероятность пациента с омикроном заразить 100 человек.
При повторной ревакцинации рекомендуется выбирать «Спутник Лайт», но людям старше 65 лет имеет смысл ставить два компонента вакцины «Спутник V». Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.