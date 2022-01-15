По списку №2 досрочная пенсия положена мужчинам в 55 лет (стаж страховой не менее 25 лет, стаж на вредных производствах не менее 12,5 лет) и женщинам — в 50 лет (страховой стаж не менее 20 лет, стаж по на вредном производстве не менее 10 лет).