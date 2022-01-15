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Финансист Финогенова: право на досрочную пенсию имеют россияне с длительным стажем работы

Выплаты предусмотрены, если возраст мужчины составляет 60 лет.
РИА Новости
Например, из-за ликвидации организации, прекращения деятельности ИП, сокращения штата.
РИА Новости
По списку №2 досрочная пенсия положена мужчинам в 55 лет (стаж страховой не менее 25 лет, стаж на вредных производствах не менее 12,5 лет) и женщинам — в 50 лет (страховой стаж не менее 20 лет, стаж по на вредном производстве не менее 10 лет).
ПРАЙМ
Для мужчин, которые отработали по профессиям из списка №1 не меньше 10 лет и страховой стаж которых 20 лет, возраст ухода на пенсионный отдых снижен до 50 лет.
ПРАЙМ

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