По списку №2 досрочная пенсия положена мужчинам в 55 лет (стаж страховой не менее 25 лет, стаж на вредных производствах не менее 12,5 лет) и женщинам — в 50 лет (страховой стаж не менее 20 лет, стаж по на вредном производстве не менее 10 лет).
"Обратили внимание на заявления пресс-секретарей Белого дома и Пентагона в ходе брифингов 14 января о якобы ведущейся Россией подготовке некоего предлога для вторжения на Украину", - отметили дипломаты.
По данным агентства, американские власти провели переговоры с некоторыми международными энергетическими компаниями по планам действий в чрезвычайных ситуациях, касающихся поставок природного газа в Европу в случае, если "конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки".
При повторной ревакцинации рекомендуется выбирать «Спутник Лайт», но людям старше 65 лет имеет смысл ставить два компонента вакцины «Спутник V». Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.