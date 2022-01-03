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Финансист Финогенова: в 2022 году индексация пенсий составила 5,9 процента

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм
» рассказала о росте пенсий россиян в новом 2022 году.
Lenta.ru
Следовательно, увеличится стоимость 1 ИПК для расчёта страховой пенсии до 104,69 рублей, а фиксированная выплата составит 6 401 рублей.
ПРАЙМ
Размер индексации пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца составит 5,9% с 1 января 2022 года.
ПРАЙМ
Как оказалось, федеральный бюджет на 2022 год запланирован уже с учётом индексации страховых пенсий для всех пенсионеров.
Deita.ru

Подробнее о событии

Эксперт Финогенова рассказала, как выросли пенсии в новом году
Московский Комсомолец21:16
Финансист Финогенова: в 2022 году индексация пенсий составила 5,9 процента
Lenta.ru20:52
Всем по 1000 рублей: пенсионеров предупредили о перерасчёте пенсий
Deita.ru19:15
Эксперт Финогенова: 1 ИПК для расчета уровня страховой пенсии вырос до 104,69 рубля
РИА Новости20:15
Финансист Финогенова рассказала, как изменились пенсии с 1 января
ПРАЙМ20:04
Эксперт Финогенова: ИПК для расчета уровня страховой пенсии увеличился
Телеканал 360°20:29
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
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