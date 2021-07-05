Аналитики предполагали, что летом российская валюта установится в диапазоне 70–72 рубля за доллар. Однако нынешняя ситуация свидетельствует, что рубль перешагнул этот барьер, заявил глава российского представительства инвестиционного фонда ANIF Сергей Григорян в беседе с "Праймом".

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С чего всё началось Россиянам рассказали, когда ждать укрепления доллара "Еще в начале лета были ожидания, что на лето рубль закрепится в диапазоне 70-72 рубля за доллар, но сейчас очевидно, что российская валюта перешагнула этот барьер", — отмечает эксперт. ПРАЙМ 19:02