Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров, документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15, передает корреспондент РИА Новости.
Спецпредставитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию, уехал он из России или нет— его личное дело, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Министерство обороны Великобритании обратилось к руководству сервиса видеохостинга YouTube с просьбой удалить размещенные на платформе видеозаписи разговора главы ведомства Бена Уоллеса с пранкером Лексусом (Алексеем Столяровым), выдававшим себя за украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.