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Финансист Карпунин: доллар может достичь 90-95 рублей за счет продажи выручки экспортеров

Для граждан психологически значимой отметкой курса национальной валюты стало сто рублей за доллар США.
РИА Новости
23 марта курс доллара впервые за три недели опустился ниже 95 рублей.
URA.Ru
Начальник Управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров считает, что курс рубля будет меняться ближайшие пару месяцев — все зависит от ситуации в геополитике.
URA.Ru
Также регулятор принял решение расширить диапазон расчета официального курса рубля по отношению к евро и доллару.
URA.Ru

Подробнее о событии

Финансист Карпунин: доллар может достичь 90 рублей за счет продажи выручки экспортеров
Газета.Ru21:24
Финансист Карпунин: доллар может упасть ниже 100 рублей на фоне продаж экспортеров
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Финансист Карпунин заявил, что доллар может упасть ниже 100 рублей за счет продажи выручки экспортеров
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