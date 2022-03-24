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Финансист Карпунин: доллар может достичь 90 рублей за счет продажи выручки экспортеров

Для граждан психологически значимой отметкой курса национальной валюты стало сто рублей за доллар США.
Газета.Ru
Глава управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин назвал условия для падения курса доллара.
Lenta.ru
Как пишет "Прайм", на укрепление рубля может оказать влияние положительный счет текущих операций, продажа выручки экспортеров, высокие цены на сырье и различные ограничения на покупку валюты.
PrimaMedia.ru
23 марта курс доллара опустился ниже 100 рублей.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Финансист Карпунин: доллар может достичь 90 рублей за счет продажи выручки экспортеров
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Финансист Карпунин: доллар может упасть ниже 100 рублей на фоне продаж экспортеров
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