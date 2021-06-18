Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Финансист Карпунин перечислил россиянам причины для покупки долларов

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин в беседе с агентством «Прайм» назвал несколько причин для покупки россиянами американской валюты.В источнике

С чего всё началось

Финансист назвал причины, почему сейчас надо покупать доллары

Очевидных причин для мощного девальвационного импульса российского рубля не наблюдается, рассказал агентству "Прайм" начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.
ПРАЙМ20:03

Подробнее о событии

Эксперт объяснил, почему покупка долларов может оказаться выгодной

Комсомольская правда22:48

Финансист назвал россиянам причины для покупки долларов

Lenta.ru22:04

Финансист назвал причины, почему сейчас надо покупать доллары

ПРАЙМ20:03

Финансист уточнил, почему сейчас следует покупать доллары

РЕН ТВ21:07

Финансист рассказал о времени для скупки долларов

News.ru20:59

Финансист рассказал, почему сейчас надо покупать доллары

РИА Новости20:03

Финансист Карпунин назвал цель приобретения валюты в нынешних условиях

Экономика сегодня21:12
Интересное

Microsoft исправила проблемы с производительностью в играх и работой виджета «Новости и интересы» в Windows 10

Упомянутое обновление исправляет большое количество багов, среди которых можно выделить ошибку, из-за которой в некоторых случаях могла снижаться производительность системы в играх, а также ошибку, из-за которой в новом виджете панели задач «Новости и интересы» текст мог быть размытым.
3DNews05:45