Microsoft исправила проблемы с производительностью в играх и работой виджета «Новости и интересы» в Windows 10

Упомянутое обновление исправляет большое количество багов, среди которых можно выделить ошибку, из-за которой в некоторых случаях могла снижаться производительность системы в играх, а также ошибку, из-за которой в новом виджете панели задач «Новости и интересы» текст мог быть размытым.