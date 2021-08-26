Будьте в Плюсе

Финансист Клопенко посоветовал россиянам вложить десять тысяч рублей в акции

Создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко в беседе с агентством «Прайм» раскрыл способ, как россиянам выгодно вложить 10 тысяч рублей.
Lenta.ru
К вложениям в 10 тысяч рублей нужно относиться с той же степенью ответственности, как если бы речь шла о 10 миллионах рублей.
РИА Новости
Если необходимость забрать деньги может возникнуть в любой момент, то инвестиции в акции вам не подходят – здесь часто приходится очень долго ждать доходности, а необходимость продать в неподходящий момент может принести вам убытки, указывает Клопенко.
ПРАЙМ
Главное правило любого инвестора — делить портфель на несколько частей.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Эксперт Клопенко считает, что можно начать безопасно и выгодно инвестировать и с 10 тысячи рублей
Если необходимость забрать деньги может возникнуть в любой момент, то инвестиции в акции вам не подходят – здесь часто приходится очень долго ждать доходности, а необходимость продать в неподходящий момент может принести вам убытки, указывает Клопенко.
ПРАЙМ18:01

Подробнее о событии

Россиянам рассказали, как выгодно вложить 10 тысяч рублей
Телеканал 360°23:16
Финансист посоветовал россиянам, как выгодно вложить 10 тысяч
URA.Ru22:57
Финансист Клопенко посоветовал начать инвестировать с 10 тысяч рублей
ФАН18:12
Финансист Клопенко посоветовал россиянам вложить десять тысяч рублей в акции
РИА Новости18:21
Предприниматель Клопенко: необходимо избегать связанных с большим риском инвестиций
Lenta.ru18:18
Россиянам рассказали, как выгодно начать инвестировать даже с 10 тысяч рублей
Life.ru20:08
Эксперт Клопенко считает, что можно начать безопасно и выгодно инвестировать и с 10 тысячи рублей
ПРАЙМ18:01

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