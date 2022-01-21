Неуверенность инвесторов, макроэкономические изменения, "черный лебедь" и отсутствие доверия между агентами рынка являются главными признаками надвигающегося обвала рынков, который можно назвать биржевым катаклизмом.
Космический аппарат с ядерной двигательной установкой будет запущен на орбиту в рамках эксперимента, запланированного Агентством перспективных исследовательских проектов министерства обороны (DARPA) США.
Стоимость золота в четверг вечером слабо растет после достижения максимального уровня с ноября в попытках ряда инвесторов захеджировать высокую инфляцию, господствующую сейчас в мире, свидетельствуют данные торгов.