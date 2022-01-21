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Финансист Кочетков: биржевой катаклизм произойдет из-за неуверенности инвесторов

Неуверенность инвесторов, макроэкономические изменения, "черный лебедь" и отсутствие доверия между агентами рынка являются главными признаками надвигающегося обвала рынков, который можно назвать биржевым катаклизмом.
Газета.Ru
Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что приближающийся обвал рынков может стать биржевым катаклизмом.
Lenta.ru
Однако есть признаки, по которым можно предугадать предстоящий биржевой катаклизм.
ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи увеличился на 2,3 процента (3 516,02 пункта), РТС — на 2,54 процента (1450,59 пункта).
Lenta.ru

Подробнее о событии

Финансист Кочетков: к биржевому катаклизму приведет неуверенность инвесторов
Газета.Ru22:53
Аналитик Кочетков: неуверенность инвесторов и отсутствие доверия ведут к катаклизму на бирже
News.ru22:32
Финансист Кочетков: биржевой катаклизм произойдет из-за неуверенности инвесторов
РИА Новости20:15
Аналитик Кочетков: обвал на рынке превратится в катаклизм из-за неуверенности инвесторов
Lenta.ru22:11
Аналитик Кочетков объяснил, когда обвал на рынке обернется катаклизмом
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