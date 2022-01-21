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Финансист Кочетков: к биржевому катаклизму приведет неуверенность инвесторов

Обвал рынков и так называемый биржевой катаклизм могут спровоцировать неуверенность инвесторов и макроэкономические изменения.
Телеканал 360°
Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что приближающийся обвал рынков может стать биржевым катаклизмом.
Lenta.ru
Однако есть признаки, по которым можно предугадать предстоящий биржевой катаклизм.
ПРАЙМ
"Уже нет такого большого количества людей, которые хотят исключительно покупать, и, соответственно, растет число продавцов. Как только критическая масса числа продавцов возрастает до определенного значения, рынок разворачивается вниз", - подчеркнул эксперт.
РЕН ТВ

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