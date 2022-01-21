"Уже нет такого большого количества людей, которые хотят исключительно покупать, и, соответственно, растет число продавцов. Как только критическая масса числа продавцов возрастает до определенного значения, рынок разворачивается вниз", - подчеркнул эксперт.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает расширить набор «санкций» для иностранных инвесторов, которые приобрели контроль над стратегическим предприятием с нарушением закона, в частности, за счет закрепления возможности изъятия их доли в пользу государства при признании сделки по ее покупке недействительной.