Будьте в Плюсе

Финансист Коган сообщил, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцы

Глава отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал россиянам, которых интересует валюта для сбережений, что в октябре ФРС США объявила о скором сворачивании программы выкупа активов.
Газета.Ru
Когда данный процесс был ускорен, произошло укрепление доллара к остальным, наиболее сильным, мировым валютам.
РЕН ТВ
Доллар США по отношению к евро подорожал с 1,19 до 1,13 на фоне общей слабости европейской валюты и энергетического кризиса.
РИА Новости
Также нельзя быть уверенными в том, что евро опустится ниже 80 рублей.
Экономика сегодня

Подробнее о событии

Финансист объяснил, в какой валюте хранить долгосрочные сбережения
РЕН ТВ22:41
Финансист Коган: долгосрочные сбережения лучше хранить в долларах и евро
ПРАЙМ20:04
Самое цитируемое
Финансист Коган посоветовал хранить долгосрочные сбережения в долларах и евро
ФАН22:52
Финансист Коган сообщил, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцы
Газета.Ru22:44
Финансист Коган: долгосрочные сбережения лучше хранить в долларах и евро
Известия01:45
Финансист посоветовал хранить сбережения в долларах и евро
Телеканал 360°21:53
Финансист Коган: сбережения лучше хранить в долларах или евро
РИА Новости20:15

Интересное

Депутат Госдумы РФ Делягин сообщил о риске мирового голода в 2022 году

Депутат Госдумы РФ Михаил Делягин сообщил о риске наступления мирового голода в 2022 году, передает solenka.info со ссылкой на URA.RU.
Solenka.info00:57

Председатель Конституционного суда Зорькин допустил возвращение смертной казни в России

19 ноября 2009 года Конституционный Суд принял решение, согласно которому смертная казнь в России более назначаться и применяться не может.
Lenta.ru00:59

Прокуратура начала проверку после обнаружения тела погибшего в Дубне 11-летнего мальчика

Прокуратура начала проверку после обнаружения насмерть замерзшего 11-летнего мальчика в подмосковной Дубне.
Lenta.ru03:01

Глава МИД Германии Бербок заявила о большой геостратегической роли «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о большой роли "Северного потока — 2" для геополитики.
РИА Новостивчера в 07:15

Полисы ОСАГО в России в 2022 году могут подорожать на 60%

Глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сообщил о том, что в 2022 году стоимость полисов ОСАГО может вырасти на 60 процентов.
Царьград01:23

ЗРС С-550 заступила на боевое дежурство после успешных государственных испытаний

Новейшая российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 начала боевое дежурство, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к Минобороны.
Lenta.ru02:15

Президент Путин внес в Думу законопроект, который вводит институт прекращения гражданства

Вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения гражданства РФ, следует из нового законопроекта о гражданстве России, внесенного в думскую электронную базу в среду.
РИА Новости03:04

Замглавы МИД РФ Сыромолотов: обвала ситуации с безопасностью в Афганистане не произошло

После прихода к власти в Афганистане боевиков радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) обвала ситуации с безопасностью в стране не произошло.
Lenta.ru02:23

Жаловавшийся Путину на зарплату педагог Кочеулов из Курганской области отстранен от работы

Владимир Кочеулов, учитель из Курганской области, жаловавшийся президенту России Владимиру Путину на низкие зарплаты, отстранен от работы.
Lenta.ru17:05

Две новые фотографии салона обновленной версии модели LADA Vesta FL попали в Интернет

Как стало известно «Max-Cars», кроме большого планшета теперь заметны и другие новые элементы.
Max-Carsвчера в 01:45