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Финансист Коган сообщил, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцы

ФРС США в октябре объявила о скором сворачивании программы выкупа активов.
РИА Новости
Когда данный процесс был ускорен, произошло укрепление доллара к остальным, наиболее сильным, мировым валютам.
РЕН ТВ
Доллар США по отношению к евро подорожал с 1,19 до 1,13 на фоне общей слабости европейской валюты и энергетического кризиса.
РИА Новости
Есть перспективы инвестиций во франк, иену, норвежскую крону, однако эксперт назвал данные валюты — «вторым эшелоном».
Единый банк

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Финансист Коган: долгосрочные сбережения лучше хранить в долларах и евро
Известия01:45
Финансист Коган: долгосрочные сбережения лучше хранить в долларах и евро
ПРАЙМ20:04
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Финансист объяснил, в какой валюте хранить долгосрочные сбережения
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Финансист Коган сообщил, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцы
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Финансист Коган посоветовал хранить долгосрочные сбережения в долларах и евро
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Финансист Коган: сбережения лучше хранить в долларах или евро
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