Газета.RuФинансист Коган сообщил, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцыФРС США в октябре объявила о скором сворачивании программы выкупа активов.РИА НовостиКогда данный процесс был ускорен, произошло укрепление доллара к остальным, наиболее сильным, мировым валютам.РЕН ТВДоллар США по отношению к евро подорожал с 1,19 до 1,13 на фоне общей слабости европейской валюты и энергетического кризиса.РИА НовостиЕсть перспективы инвестиций во франк, иену, норвежскую крону, однако эксперт назвал данные валюты — «вторым эшелоном».Единый банкЧитать далееСвернутьПетрозаводск говоритПетрозаводск говоритREGNUMТелеканал 360°Экономика сегодняАлтапрессФАННародные новостиИнвест-ФорсайтПодробнее о событииФинансист Коган: долгосрочные сбережения лучше хранить в долларах и евроИзвестия01:45Финансист Коган: долгосрочные сбережения лучше хранить в долларах и евроПРАЙМ20:04Самое цитируемоеФинансист объяснил, в какой валюте хранить долгосрочные сбереженияРЕН ТВ22:41Финансист Коган сообщил, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцыГазета.Ru22:44Финансист Коган посоветовал хранить долгосрочные сбережения в долларах и евроФАН22:52Финансист посоветовал хранить сбережения в долларах и евроТелеканал 360°21:53Финансист Коган: сбережения лучше хранить в долларах или евроРИА Новости20:15Показать ещёОценить67Поделиться