Газета.RuФинансист Коган сообщил, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцыГлава отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал россиянам, которых интересует валюта для сбережений, что в октябре ФРС США объявила о скором сворачивании программы выкупа активов.Газета.RuКогда данный процесс был ускорен, произошло укрепление доллара к остальным, наиболее сильным, мировым валютам.РЕН ТВДоллар США по отношению к евро подорожал с 1,19 до 1,13 на фоне общей слабости европейской валюты и энергетического кризиса.РИА НовостиЧто касается инвестиций на долгий срок, то здесь лучше обратить внимание на швейцарский франк и японскую иену.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьПетрозаводск говоритПетрозаводск говоритREGNUMАлтапрессЭкономика сегодняТелеканал 360°ФАНFBM.ruKadara.ruИнвест-ФорсайтНародные новостиАБНПодробнее о событииФинансист Коган: долгосрочные сбережения лучше хранить в долларах и евроИзвестия01:45Финансист Коган: долгосрочные сбережения лучше хранить в долларах и евроПРАЙМ20:04Самое цитируемоеФинансист Коган посоветовал хранить долгосрочные сбережения в долларах и евроФАН22:52Финансист Коган: сбережения лучше хранить в долларах или евроРИА Новости20:15Финансист объяснил, в какой валюте хранить долгосрочные сбереженияРЕН ТВ22:41Финансист посоветовал хранить сбережения в долларах и евроТелеканал 360°21:53Финансист Коган сообщил, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцыГазета.Ru22:44Показать ещёОценить70Поделиться