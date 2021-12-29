Будьте в Плюсе

Финансист Коган сообщил, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцы

Глава отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал россиянам, которых интересует валюта для сбережений, что в октябре ФРС США объявила о скором сворачивании программы выкупа активов.
Газета.Ru
Когда данный процесс был ускорен, произошло укрепление доллара к остальным, наиболее сильным, мировым валютам.
РЕН ТВ
Доллар США по отношению к евро подорожал с 1,19 до 1,13 на фоне общей слабости европейской валюты и энергетического кризиса.
РИА Новости
Что касается инвестиций на долгий срок, то здесь лучше обратить внимание на швейцарский франк и японскую иену.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Финансист Коган: долгосрочные сбережения лучше хранить в долларах и евро
Известия01:45
Финансист Коган: долгосрочные сбережения лучше хранить в долларах и евро
ПРАЙМ20:04
Самое цитируемое
Финансист Коган посоветовал хранить долгосрочные сбережения в долларах и евро
ФАН22:52
Финансист Коган: сбережения лучше хранить в долларах или евро
РИА Новости20:15
Финансист объяснил, в какой валюте хранить долгосрочные сбережения
РЕН ТВ22:41
Финансист посоветовал хранить сбережения в долларах и евро
Телеканал 360°21:53
Финансист Коган сообщил, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцы
Газета.Ru22:44

Интересное

Daily Mail: лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике заметно похудевшим

Лидер КНДР Ким Чен Ын снова появился на публике и принял участие в собрании Трудовой партии Кореи (ТПК).
Lenta.ru07:57

Президент Владимир Путин внес в ГД законопроект об институте прекращения гражданства

Вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения гражданства РФ, следует из нового законопроекта о гражданстве России, внесенного в думскую электронную базу в среду.
РИА Новости03:04

ЦБ РФ: максимальный тариф ОСАГО для легковых авто физлиц вырастет на 10%

ЦБ РФ расширил границы тарифного коридора по ОСАГО для легковых авто физлиц на 10%, также расширен диапазон для других категорий, в том числе для такси — на 30%.
Известия08:46

Суд освободил из-под стражи обвиняемого в пропаганде терроризма блогера Юрия Хованского

Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в пропаганде терроризма, освобожден из-под стражи.
Lenta.ru09:48
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Ксения Бородина показала дорогостоящие подарки шестилетней дочери

Младшую наследницу Теону Бородина родила в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым — девочке исполнилось шесть лет.
Слово и Дело01:56

«Спартак» объявил о переходе Ломовицкого в «Рубин»

«Спартак» и «Рубин» договорились о переходе полузащитника Александра Ломовицкого в казанский клуб, сообщает пресс-служба красно-белых.
Чемпионат03:18

РИА Новости: в Арктике прошли испытания зенитной ракетной системы С-500 «Прометей»

В Арктике прошли очередные испытания зенитной ракетной системы С-500 «Прометей». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Lenta.ru07:18

РБК: количество брошенных вагонов с нефтепродуктами достигло рекорда за пять лет

К концу декабря среднесуточное количество груженых нефтебензиновых цистерн, брошенных на сети РЖД, достигло девяти тысяч и продолжает расти.
Lenta.ru07:33

Президент Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Лукашенко в Санкт-Петербурге

В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошли переговоры президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
РИА Новости08:52