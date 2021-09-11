Эксперты: не стоит тянуть с ипотекой до 45-50 лет из-за высоких рисков проблем с трудоустройством

Однако стоит учитывать, что ипотека — это забег на длинную дистанцию, и важно рассчитать свои силы и реальные возможности, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Как сообщали СМИ, c 1 сентября Сбербанк пересмотрит условия выдачи ипотеки и начнет выдавать ее россиянам с 18 лет.