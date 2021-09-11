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Финансист Коркка посоветовала россиянам не затягивать с решением взять ипотеку

Финансисты заявили, что каждый сам определяет, в каком возрасте следует брать ипотеку.
Lenta.ru
Речь в том числе идет о финансовом положения заемщика, наличии иной недвижимости, карьерном росте и т. д.
Газета.Ru
Специалисты считают, что некорректно называть идеальный возраст для оформления ипотеки, поскольку ситуация зависит от финансового положения заемщика, наличия иной недвижимости, карьерного роста и от других факторов.
Lenta.ru
Также учитывать стоит и то, что кредит труднее получить в пенсионном возрасте.
UfacityNews.ru

С чего всё началось

Эксперты: не стоит тянуть с ипотекой до 45-50 лет из-за высоких рисков проблем с трудоустройством
Однако стоит учитывать, что ипотека — это забег на длинную дистанцию, и важно рассчитать свои силы и реальные возможности, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Как сообщали СМИ, c 1 сентября Сбербанк пересмотрит условия выдачи ипотеки и начнет выдавать ее россиянам с 18 лет.
ПРАЙМ21:04

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