Специалисты считают, что некорректно называть идеальный возраст для оформления ипотеки, поскольку ситуация зависит от финансового положения заемщика, наличия иной недвижимости, карьерного роста и от других факторов.
Однако стоит учитывать, что ипотека — это забег на длинную дистанцию, и важно рассчитать свои силы и реальные возможности, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Как сообщали СМИ, c 1 сентября Сбербанк пересмотрит условия выдачи ипотеки и начнет выдавать ее россиянам с 18 лет.
Посол Армении в США Лилит Макунц в ходе онлайн-конференции с конгрессменом, сопредседателем Комитета по армянским вопросам Фрэнком Паллоном обсудила ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и гуманитарный кризис после 44-дневной войны.
Комитет Палаты представителей по бюджету и финансам проголосует во вторник по предложенному предложению, которое является частью широкой налоговой меры в запланированном законопроекте о расходах на 3,5 триллиона долларов.
Демократическая партия США решила ужесточить налоговые правила для партнерств и ввести налог на обратный выкуп акций в попытке привлечь дополнительные средства для финансирования инфраструктурного плана в $3,5 трлн.