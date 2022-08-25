Будьте в Плюсе

Финансист Кравченко заявил о риске для рубля в 2023 году из-за восстановления импорта

В следующем году на курс рубля окажут давление новые факторы, включая восстановление импорта, рассказал
 "Прайму" начальник отдела банков и денежного рынка ИК “ВЕЛЕС Капитал” Юрий Кравченко.
РИА Новости
Также на котировки повлияют настроения глобальных инвесторов: сейчас интерес к российскому валютному рынку сведен к минимуму из-за сохраняющихся капитальных ограничений для нерезидентов.
ПРАЙМ
"Все основные факторы поддержки уже играют на стороне рубля, и на более существенную помощь российской валюте вряд ли стоит рассчитывать", — отметил Кравченко.
ПРАЙМ
По курсу Банка России на 26 августа доллар стоит 59,77 рубля, а европейская валюта — 59,6 рубля.
Секрет фирмы

Подробнее о событии

Финансист Кравченко заявил о риске для рубля из-за восстановления импорта в 2023 году
Комсомольская правда01:53
Эксперт Кравченко: в 2023 году на рубль повлияют процентная политика ЦБ и восстановление импорта
ПРАЙМ19:02
Самое цитируемое
Финансист Кравченко объявил о риске для рубля в 2023 году из-за восстановления импорта
ИА SM-News21:42
Финансист Кравченко заявил о риске для рубля в 2023 году из-за восстановления импорта
NVL20:37
Финансист Кравченко рассказал о рисках для рубля в 2023 году
Общественная служба новостей19:44
Финансист Кравченко заявил о риске для рубля в 2023 году из-за восстановления импорта
РИА Новости19:15
Назван риск, который подстерегает рубль в следующем году
Газета.Ru21:30

Интересное

19FortyFive: контрнаступление Киева приведёт к катастрофе и потере территорий

Возможное контрнаступление украинских войск на юге страны и в Донбассе грозит катастрофическими последствиями и приведёт к потерям новых территорий.
RT на русском04:27

Армия Азербайджана заняла город Лачин в Карабахе

Город Лачин в Нагорном Карабахе перешел под контроль военных Азербайджана, об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев.
Коммерсантъ04:50

Задержанного в Курске украинского шпиона завербовали из-за компромата в 2018 году

Агент военной разведки Украины, задержанный в Курске, был завербован в 2018 году из-за компромата.
ТАСС03:48

МИД России назвал неприемлемыми слова президента Латвии об изоляции нелояльных россиян

Заявления президента Латвии Эгилса Левитса о необходимости изоляции нелояльных государству россиян неприемлемы и способствуют усилению шовинистических и ксенофобских настроений в латвийском обществе.
RT на русском04:41

По Стаханову нанесён удар сразу 10 ракетами Himars

РСЗО Himars нанесли удар по Стаханову сразу 10 ракетами.
Avia.pro02:00

«Ъ»: Mercedes-Benz планирует продать завод в Подмосковье

Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz планирует продать завод в подмосковном Есипово.
ТАСС01:00

На видео с пририсовывающим картине Лепорской глаза охранником не оказалось детей

В суде Екатеринбурга продемонстрировали видео, на котором охранник "Ельцин-центра" Александр Васильев пририсовывает глаза картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры".
Газета.Ru04:41

«Яндекс» опубликовал инструмент для ускорения разработки мобильных приложений DivKit

Российская компания «Яндекс» выложила в открытый доступ фреймворк DivKit, позволяющий быстрее обновлять интерфейсы и ускорять разработку мобильных приложений.
Коммерсантъ03:32

Продюсер Ашуров призвал Земфиру рассказать о своей политической позиции

Продюсер Дмитрий Ашуров призвал певицу рассказать о своей политической позиции.
Актуальные Новости03:56

The Hill: глава Центра разведки Хумински назвал главной проблемой ВСУ состояние солдат

Главная проблема Вооруженных сил Украины (ВСУ) — состояние украинских военнослужащих, написал в американском издании The Hill директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.
Lenta.ru02:19