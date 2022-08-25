РИА НовостиФинансист Кравченко заявил о риске для рубля в 2023 году из-за восстановления импортаВ следующем году на курс рубля окажут давление новые факторы, включая восстановление импорта, рассказал "Прайму" начальник отдела банков и денежного рынка ИК “ВЕЛЕС Капитал” Юрий Кравченко.РИА НовостиТакже на котировки повлияют настроения глобальных инвесторов: сейчас интерес к российскому валютному рынку сведен к минимуму из-за сохраняющихся капитальных ограничений для нерезидентов.ПРАЙМ"Все основные факторы поддержки уже играют на стороне рубля, и на более существенную помощь российской валюте вряд ли стоит рассчитывать", — отметил Кравченко.ПРАЙМПо курсу Банка России на 26 августа доллар стоит 59,77 рубля, а европейская валюта — 59,6 рубля.Секрет фирмыЧитать далееСвернутьГЛАС.RUГЛАС.RUНациональная служба новостейПетербургский дневникСпортКПКомсомольская правдаГазета.RuПодробнее о событииФинансист Кравченко заявил о риске для рубля из-за восстановления импорта в 2023 годуКомсомольская правда01:53Эксперт Кравченко: в 2023 году на рубль повлияют процентная политика ЦБ и восстановление импортаПРАЙМ19:02Самое цитируемоеФинансист Кравченко объявил о риске для рубля в 2023 году из-за восстановления импортаИА SM-News21:42Финансист Кравченко заявил о риске для рубля в 2023 году из-за восстановления импортаNVL20:37Финансист Кравченко рассказал о рисках для рубля в 2023 годуОбщественная служба новостей19:44Финансист Кравченко заявил о риске для рубля в 2023 году из-за восстановления импортаРИА Новости19:15Назван риск, который подстерегает рубль в следующем годуГазета.Ru21:30Показать ещёОценить115Поделиться