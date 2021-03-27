Финансист Кричевский назвал активы с минимальным риском для вложений
Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский перечислил самые простые и надежные способы вложить деньги. В качестве самой простой меры, которую может предпринять инвестор, он назвал покупку иностранной валюты.В источнике
С чего всё началось
Финансист назвал активы, в которые можно вкладывать без риска прогореть
К сожалению, за надежность и отсутствие риска приходится платить доходностью, считает он.
ПРАЙМвчера в 19:02