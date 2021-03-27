Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский перечислил самые простые и надежные способы вложить деньги. В качестве самой простой меры, которую может предпринять инвестор, он назвал покупку иностранной валюты.

С чего всё началось Финансист назвал активы, в которые можно вкладывать без риска прогореть К сожалению, за надежность и отсутствие риска приходится платить доходностью, считает он. ПРАЙМ вчера в 19:02