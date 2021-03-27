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Финансист Кричевский назвал активы с минимальным риском для вложений

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский перечислил самые простые и надежные способы вложить деньги. В качестве самой простой меры, которую может предпринять инвестор, он назвал покупку иностранной валюты.В источнике
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ФАН
С чего всё началось

Финансист назвал активы, в которые можно вкладывать без риска прогореть

К сожалению, за надежность и отсутствие риска приходится платить доходностью, считает он.
ПРАЙМвчера в 19:02

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В Норвегии осуждают ЕС за принижение российской вакцины «Спутник V»

Норвежское издание Resett пишет, что евробюрократы совершенно зря пытаются принизить достижения российской науки и, в частности, вакцину «Спутник V» — Евросоюзу все равно придется обратиться к России с просьбой продать эту вакцину странам-членам.
REGNUM01:40