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Финансист Кузин: предпосылок для падения рубля в декабре не наблюдается

Декабрь — традиционно не лучший месяц для рубля, однако в этом году предпосылок для падения курса российской нацвалюты не наблюдается, заявил директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин.
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"Годами наработанная привычка связывает нефть и курс рубля к доллару США. Но одного взгляда на два графика (стоимости нефти и курса рубля) достаточно, чтобы увидеть слом зависимости в районе 2017 года", — пояснил он.
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Появление бюджетного правила (покупку валюты Минфином в резерв — ред.) не лишило российскую экономику зависимости от нефти, а вот рубль — да.
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"Наша валюта стала намного стабильнее", — подчеркнул Кузин.
Газета.Ru

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