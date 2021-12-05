"Годами наработанная привычка связывает нефть и курс рубля к доллару США. Но одного взгляда на два графика (стоимости нефти и курса рубля) достаточно, чтобы увидеть слом зависимости в районе 2017 года", — пояснил он.
В ведомстве пояснили, что подобные изменения входят в технический паспорт здания, как элемент оформления фасада, поэтому с 1 марта 2022 года корректировки необходимо будет согласовывать в специальных инстанциях.
Учёные Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) вместе с коллегами из Томского НИМЦ установили, что для лечения дыхательной недостаточности при повреждениях лёгких после коронавируса могут использоваться ингаляции газовой смесью на основе ксенона.