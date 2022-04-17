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Финансист Леонидов перечислил льготы для россиян предпенсионного возраста

Граждане России могут подавать заявления на налоговые, транспортные и другие льготы.
Экономика сегодня
Генеральный директор финансового маркетплейса "Сравни" Сергей Леонидов рассказал о льготах, которые положены россиянам предпенсионного возраста, сообщает
 РИА "Новости".
Общественное телевидение России
Леонидов отмечает, что частичная компенсация в размере не более 50% стоимости лекарств доступна предпенсионерам, у которых ежемесячное пособие не превышает региональный минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости
Получить компенсацию можно в отделе соцзащиты или МФЦ.
РИА Новости

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Гендир сервиса «Сравни» Леонидов перечислил льготы для людей предпенсионного возраста
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Гендир маркетплейса «Сравни» Леонидов перечислил льготы для людей предпенсионного возраста
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