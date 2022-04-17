Леонидов отмечает, что частичная компенсация в размере не более 50% стоимости лекарств доступна предпенсионерам, у которых ежемесячное пособие не превышает региональный минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Вооружённые силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили завод по производству боеприпасов в районе города Бровары Киевской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполь по обращению президента Турецкой Республики Р. Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети», — говорится в сообщении.
"Главным следственным управлением СК России по факту сноса памятника маршалу Г.К. Жукову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - отметили в СК.