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Финансист Лосев: укрепляющийся рубль как минимум до осени замедлит инфляцию

Российским властям необходимо стимулировать рост спроса на фоне снижения инфляционного давления.
ФАН
Член президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев заявил, что рубль сейчас стабилен.
Neva.Today
Недельная инфляция замедляется третью неделю подряд.
ТАСС
По данным Росстата, инфляция в России на неделе с 5 по 13 мая замедлилась до 0,05% с 0,12% неделей ранее.
ТАСС

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