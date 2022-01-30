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Финансист Макаров: повышение ключевой ставки Центробанка вернет рубль к 74-76 за доллар

Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров заявил, что январь для фондового рынка стал напряженным.
Lenta.ru
Весь январь на фондовом рынке выдался достаточно напряжённым.
ПРАЙМ
Доллар по отношению к рублю с начала года укрепился на 7% и в моменте доходил до 80 рублей за доллар.
ПРАЙМ
По прогнозам Макарова, в феврале геополитическая напряженность должна ослабнуть, а 11-го числа Банк России поднимет ключевую ставку.
РИА Новости

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Финансист Макаров: повышение ключевой ставки Центробанка вернет рубль к 74-76 за доллар
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