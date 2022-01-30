Лондон рассматривает возможность удвоения численности своего воинского контингента в Эстонии и переброску оборонительного вооружения в связи с ситуацией вокруг Украины, заявили в пресс-службе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Ракета, которую КНДР, предположительно, запустила сегодня утром, пролетела около 800 километров, достигнув максимальной высоты в две тысячи километров, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
Глава министерств иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени приветствовал в Twitter решение Москвы перенести район предстоящих учений Военно-морского флота за пределы исключительной экономической зоны республики.