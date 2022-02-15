Среди поддерживающих рубль факторов аналитик отметил недавний рост до рекордных уровней цен на нефть, который "во многом связан с решением ОПЕК+ продолжать увеличение добычи нефти на 400 тысяч б/с каждый месяц".
"Российская валюта, скорее всего, будет находиться в диапазоне 73-76 рублей за доллар в ближайшие несколько недель в случае отсутствия "черных лебедей", связанных с геополитическим фактором", — заключил собеседник агентства.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены "на условиях РФ", сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Высокомерие и невежество главы МИД Британии Лиз Трасс на встрече с коллегой Сергеем Лавровым привели к дальнейшему ухудшению отношений с Россией, написала в статье для интернет-журнала Spiked обозреватель Мэри Дежевски.