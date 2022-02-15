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Финансист Маслов: на рубле негативно скажется ужесточение политики ФРС США

Угроза введения новых антироссийских санкций, а также обострения геополитической ситуации вокруг Украины, по-прежнему высока.
РИА Новости
Ведь стороны не пришли к какому-либо соглашению, хотя и есть положительная динамика в переговорах, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.
РИА Новости
Среди поддерживающих рубль факторов аналитик отметил недавний рост до рекордных уровней цен на нефть, который "во многом связан с решением ОПЕК+ продолжать увеличение добычи нефти на 400 тысяч б/с каждый месяц".
РИА Новости
"Российская валюта, скорее всего, будет находиться в диапазоне 73-76 рублей за доллар в ближайшие несколько недель в случае отсутствия "черных лебедей", связанных с геополитическим фактором", — заключил собеседник агентства.
Pravda.Ru

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