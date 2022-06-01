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Финансист Никитина посоветовала держать деньги на краткосрочных депозитах

Эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алена Никитина в беседе с Ura.ru назвала россиянам способ выгодно вложить деньги.
Lenta.ru
На длинную перспективу часть средств можно вложить в акции крупных компаний.
URA.Ru
Лучше всего покупать вторичное жилье, так как ремонт сейчас очень дорогой, перепродать недвижимость сейчас очень сложно.
NVL
Часть администрации президента США Джо Байдена, среди которых сотрудники аппарата Белого дома и Госдепа, выступает за введение «еще более жестких антироссийских мер», включая вторичные ограничения.
Lenta.ru

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Финансист Никитина посоветовала держать деньги на краткосрочных депозитах
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Способ выгодно вложить деньги назвали россиянам
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Финансист Никитина: в ближайшее время деньги лучше хранить на краткосрочных депозитах
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