Lenta.ruФинансист Никитина посоветовала держать деньги на краткосрочных депозитахЭксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алена Никитина в беседе с Ura.ru назвала россиянам способ выгодно вложить деньги.Lenta.ruНа длинную перспективу часть средств можно вложить в акции крупных компаний.URA.RuЛучше всего покупать вторичное жилье, так как ремонт сейчас очень дорогой, перепродать недвижимость сейчас очень сложно.NVLЧасть администрации президента США Джо Байдена, среди которых сотрудники аппарата Белого дома и Госдепа, выступает за введение «еще более жестких антироссийских мер», включая вторичные ограничения.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииФинансист Никитина посоветовала держать деньги на краткосрочных депозитахLenta.ru17:09Способ выгодно вложить деньги назвали россиянамТелепорт21:32Финансист Никитина: в ближайшее время деньги лучше хранить на краткосрочных депозитахПРАЙМ20:31Финансист Никитина посоветовала гражданам держать деньги на краткосрочных депозитахNVL21:55Финансист Никитина раскрыла, во что сейчас выгодно вложить деньгиURA.Ruвчера в 16:03Показать ещёОценить4Поделиться